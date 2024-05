Perugia Tunisino muore a Prepo durante un tentativo di furto in un supermercato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una morte orribile per undi 34 anni. Il nordafricano è deceduto la scorsa notte aundiall’interno di un negozio di generi alimentari in zona. I Carabinieri sono intervenuti sul posto intorno a mezzanotte a seguito della segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112 di unin atto. I militari hanno trovato il cadavere dell’uomo di origini tunisine, senza fissa dimora, noto alle forze di polizia. In base agli accertamenti svolti – riferisce l’Arma – è emerso che il trentaquattrenne è stato sorpreso dalla titolare a forzare il registratore di cassa ed avrebbe così tentato di fuggire da una piccolissima finestra posta sul retro del locale, rimanendo però incastrato con il corpo a penzoloni all’esterno ed il ...

