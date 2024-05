Perugia - ex sacerdote riapre il più antico negozio di alimentari

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ex, scegliendo simbolicamente per l'avvio dell'attività proprio il Primo maggio, il piùdid'Italia, secondo quanto avevano potuto ricostruire i vecchi proprietari. Accade a Monteleone di Spoleto, borgo umbro di 500 anime o poche più in provincia di. È qui che Alphonse Uwemeye ha rilevato la storica attività della famiglia Jachetti, avviata addirittura nel lontano 1832. Girolamo, detto Jimmi, era stato l'ultimo Jachetti a mandare avanti ilper oltre 40 anni, fino a chiuderlo nel dicembre scorso per godersi la meritata pensione. "Poi è arrivata l'opportunità di riaprire l'esercizio commerciale e mi sono fatto questo 'regalo', sono felice ed emozionato di poter continuare a far vivere questo ...

