Pedullà su Thiago Motta | Ora vi RIVELO la sua DESTINAZIONE

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il giornalistaha voluto parlare così del futuro di: allenatore del Bologna e nel mirino di diverse squadre Alfredoha parlato su Sportitalia del futuro di. Ecco le sue dichiarazioni su quello che sarà il futuro dell’allenatore del Bologna. PAROLE – «La Juve ha deciso di cambiare allenatore da gennaio, puntando su. Non

Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna . Ecco la situazione ad oggi Alfredo Pedullà , esperto di mercato, è intervenuto a Sportitalia per parlare del futuro di Thiago Motta. Stando alle sue parole, l’approdo alla Juventus è ad un passo. PAROLE – «Il ... Leggi su (calcionews24)

Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna. Ecco la situazione ad oggi Alfredo Pedullà, esperto di mercato, è intervenuto a Sportitalia per parlare del futuro di ...

Continua a leggere>>

Pedullà: 'Thiago Motta non ha possibilità di restare al Bologna e la strada per lui è una sola, quella per Torino' Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha scritto un messaggio nelle scorse ore sul ...

Continua a leggere>>