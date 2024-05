Paul Auster - morto il grande scrittore americano autore della Trilogia di New York | aveva 77 anni

Addio a Paul Auster , lo scritto re che aveva composto “La Trilogia di New York” : era malato da tempo Un triste primo maggio visto che, direttamente dagli Stati Uniti D’America, arriva la notizia della morte di Paul Auster . Lo scritto re aveva 77 anni. A comunicarlo ci ha pensato il “New York Times“. ... Leggi su (cityrumors)

È Morto a 77 anni lo scrittore americano Paul Auster, la voce di New York nonché uno dei più autorevoli esponenti della letteratura statunitense contemporanea. Noto ai più per la "Trilogia di New York", Auster è scomparso dopo aver combattuto a lungo contro un cancro ai polmoni. La vita dello ...

