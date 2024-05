Parma promosso in Serie A se…le combinazioni per la festa a Bari

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il momento è arrivato: ilha il primo match point per festeggiare in anticipo la promozione inA. Assente nel massimo campionato dal 2021, la squadra di Fabio Pecchia ha sempre occupato, con l’eccezione di tre giornate, la prima posizione nella classifica diB e adesso vuole raccogliere i frutti, con la speranza di chiudere i giochi il prima possibile. Occhi puntati su Como e Venezia, rispettivamente seconda e terza con 68 e 67 punti in classifica. Ilne ha 73 e in questa trentaseiesima giornata diA sarà di scena a, dove i biancorossi hanno bisogno di una vittoria per regalarsi speranze salvezza. La matematica della promozione diretta può arrivare già in questaA, ma non basterà la vittoria a Pecchia per far scattare i ...

Il Como frena a Genova e i bookmaker cambiano idea dopo il pareggio con la Samp: il primo posto del Parma non è più in discussione. Gli esperti...

Ecco le informazioni sulla data , l' orario , la diretta tv e lo streaming di Bari-Parma , match dello stadio San Nicola valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023 / 2024 . La formazione pugliese è ancora in difficoltà e per avvicinarsi alla salvezza deve cercare di ...

serie A, ecco il nuovo verdetto: prossime ore decisive - Una giornata che potrebbe portare in dote il secondo verdetto stagionale, dopo quello della retrocessione in serie C del Lecco dopo la sconfitta di parma dello scorso 27 aprile. parma (LaPresse)

serie B LIVE: si parte con Cremonese-Pisa. Il parma può salire in A oggi - In occasione della 36a giornata di serie B, la terzultima, potrebbe arrivare il primo verdetto: in caso di successo a Bari e non vittoria del Venezia contro il.

In campo alle 18: per essere promossa la squadra di Pecchia deve vincere e sperare che non lo facciano Como o Venezia

