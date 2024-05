Parma - il riscatto di Pecchia | dalle cinque retrocessioni da giocatore alle tre PROMOZIONI da allenatore

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Iltorna in Serie A e Fabio, tecnico dei crociati, mette a referto la terza promozione dopo quelle con Verona e Cremonese Fabioha guidato ilin Serie A. Con il pareggio di oggi a Bari, il tecnico ha strappato la terza promozione in carriera danatore dopo quella con il

I ducali pareggiano 1-1 a Bari ma la sconfitta del Venezia a Catanzaro spalanca loro le porte della Serie A con due giornate di anticipo per via dei sette punti di vantaggio sul terzo posto. Adesso gli uomini di Pecchia possono vincere, già alla prossima giornata, il campionato e concludere la ... Leggi su (ilgiornale)

L’1-1 fra Bari e parma accontenta tutti: emiliani in A, l’eurogol di Di Cesare rilancia la corsa salvezza dei biancorossi - Poi è assolo parma, con la squadra di pecchia costantemente nella metà campo barese. Scambio al limite dell’area con Bonny che imbecca Hernani, destro dai 22 metri bloccato in due tempi da Pissardo.

