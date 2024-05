Palestre scolastiche - al via l’allestimento di spazi non convenzionali per l’attività motoria e sportiva nelle scuole primarie e secondarie di I grado

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Caserta. Tutte ledi primodella provincia di Caserta che sono sprovviste di palestra scolastica interna oppure che abbiano una palestra totalmente inagibile, possono partecipare al Progetto nazionale “Allestimentononper” per poter allestire unoo idoneo dove fare svolgere attivitàai propri alunni. L’iniziativa, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, e da Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha l’obiettivo di allestirenon ...