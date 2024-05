Orio - arrestato latitante internazionale | aspettava in aeroporto la famiglia in arrivo per la Pasqua ortodossa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024)al Serio. Quattro anni di latitanza terminati per poter accogliere laall’, inin Italia per trascorrere insieme al padre la, domenica 5 maggio. La polizia di Stato di Milano e il personale dell’Ufficio di polizia di frontiera dial Serio hannoun cittadino romeno di 35 anni in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, accusato in Romania per il reato di riciclaggio di denaro ottenuto con una serie di truffe informatiche, commesse tra il 2019 e il 2021. La polizia romena aveva infatti segnalato negli scorsi giorni l’all’didella moglie e del figlio (minorenne) del, con l’ipotesi di un ...