Omicidio Giulia Cecchettin - indagini alle battute finali | Turetta verso la richiesta di rinvio a giudizio

La Procura di Venezia si avvicina alla chiusura delle indagini su Filippo Turetta per l’Omicidio, sei mesi fa, di Giulia Cecchettin. Il giovane si diede alla fuga e dopo otto giorni fu individuato e arrestato in Germania, quindi trasferito in Italia, nel carcere di Verona, in forza di un mandato ...

Leggi su (open.online)