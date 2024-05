Oggi processiamo l' amianto - domani succederà coi vaccini | Paragone all' attacco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La commovente confessione di Franco Di Mare ha riportato il dolore e il dramma di chi si è ammalato di tumore per colpa dell'esposizione all'. Non solo. Oltre al dramma della malattia c'è anche l'odissea di chi si sente tradito umanamente e abbandonato da chi invece ha o avrebbe l'obbligo di prendersi in carico il malato e invece lo fa smarrire tra uffici e burocrazia: l'azienda, l'Inail, le carte, le firme eccetera. Franco Di Mare, con il suo dramma, riporta alla luce l'e la sua pericolosità: cosa è stato fatto? Tanto ma assolutamente non abbastanza per tutelare la salute come da obbligo costituzionale. Lo stesso potrebbe accadere per le reazioni avverse da vaccino Covid. Le storie di chi sta urlando invano aiuto perché si è vaccinato, quindi ha rispettato un precetto dello Stato, ma non viene ascoltato iniziano ad essere diverse. ...