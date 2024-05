O dimagrisci e ti fingi etero o niente contratto - la reazione di Tiziano Ferro alle parole di Mara Maionchi

Mara Maionchi durante l’intervista a ‘Belve’ andata in onda martedì 30 aprile ha risposto a una domanda insidiosa di Francesca Fagnani. Le è stato domandato se ci siano persone che lei ha aiutato ad emergere e che non avrebbero poi avuto un atteggiamento di riconoscenza. Mara ha ... Leggi su (metropolitanmagazine)

tiziano ferro ricondivide post contro Maionchi: "Mic drop epocale" - tiziano ferro continua a contestare Mara Maionchi dopo l'affermazione fatta a Belve. Stavolta ricondivide un articolo di MowMag che lo difende

tiziano ferro replica alle accuse di Mara Maionchi: "Che peccato, che tristezza…" - Mara Maionchi accusa tiziano ferro di non riconoscenza ed il giovane cantante non gradisce attaccandola sui social network

"Così Mara Maionchi obbligò tiziano ferro a mentire sulla sua omosessualità": e l'artista rilancia l'articolo di un magazine online - Stavolta a parlare è Grazia Sambruna sul sito MowMag, in un articolo in parte rilanciato su Ig dallo stesso ferro. In cui ci si interroga se sia stata "davvero una fortuna per tiziano ferro incontrare

