Non sapevo fare nulla - ora guido il trattore per salvare l’olio di mio suocero L' incredibile storia di Alba Guarini e della sua masseria

(Di mercoledì 1 maggio 2024) «Il giorno che ho deciso di occuparmiero seduta su un muretto a secco così scomodo e duro come l'imminente futuro, carico di tutte le estenuanti discussioni con mio marito spaventato dal cambiamento». Quando, appassionata titolare dell'agriturismo Pezze Galere, comincia a parlaresua azienda e di come sia riuscita ad arrivare a questi risultati non riesce a mettere da parte le emozioni. Questo perché, come succede in molte storie, il successo è legato a sacrifici, ostinazione e a una passione totalizzante verso la propria terra. Una passione e una perseveranza che quest'anno l'hanno portata a ricevere il premio Olio & Turismo nella guida Oli d'Italia 2024 del Gambero Rosso. Il lavorosulle orme del ...