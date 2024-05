Mufasa | Il Re Leone - ecco il trailer ufficiale

È arrivato il primo trailer ufficiale del prequel Mufasa : Il Re Leone , diretto da Barry Jenkins: il film Disney sarà nei cinema italiani dal 19 dicembre prossimo Sarà nei cinema italiani dal 19 dicembre e finalmente Mufasa : Il Re Leone si mostra con un primo trailer ufficiale in italiano: ... Leggi su (tuttotek)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie La nuova storia delle origini di Scar non dovrebbe causare un putiferio: il Leone malvagio ha avuto diversi retroscena. | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Leggi su (mistermovie)

mufasa: Il re leone, i fan accusano il regista Barry Jenkins: "Venduto alla Disney" - mufasa: Il re leone di Barry Jenkins in queste ore è stato al centro di una strana polemica riguardante il suo regista, il vincitore dell'Oscar dietro ad opere come Moonlight, Se la strada potesse ...

Leggi su (cinema.everyeye)

mufasa, critiche al regista del nuovo film sul Re leone: «Sei troppo bravo per farlo» - Il regista di mufasa - Il Re leone, Barry Jenkins, non ha esitato a rispondere a questa strana critica: «Sei troppo bravo per questo film» ...

Leggi su (bestmovie)

“Re leone“ per Beyoncé e figlia - Blue Ivy Carter, figlia di Beyoncé, debutta nel cinema prestando la voce a Kiara nel nuovo musical animato della Disney mufasa, diretto da Barry Jenkins. Il film racconta la storia di mufasa, padre di ...

Leggi su (quotidiano)