Mosca espone i ' trofei' di guerra occidentali presi in Ucraina

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Veicoli blindati provenienti da una dozzina di paesi della Nato, droni, lanciarazzi: una folla si è riversata mercoledì al Parco della Vittoria diper vedere i '' militari riportati dai campi di battaglia ucraini. In un soleggiato primo maggio moscovita, famiglie e coppie sono venute a vedere armi come un carro armato danneggiato di fabbricazione americana, nel giorno di apertura di uno spettacolo organizzato dall'esercito. A più di due anni dall'inizio dell'offensiva russa in, il clima era di ammirazione e patriottismo, ma anche di paura di fronte a un conflitto che si trascina senza una fine in vista. Erano esposti circa 40 veicoli militari di tutte le dimensioni. Tra i più fotografati un carro armato americano Abrams gravemente danneggiato, un Leopard 1 tedesco e un AMX-10 francese. L'esercito non ha detto dove ...

Putin, in mostra i carri amati europei e americani conquistati sul campo di battaglia. Schiaffo all'Occidente - mosca e altre città russe hanno annullato l’annuale parata per la Giornata della vittoria del 9 maggio, per ragioni di sicurezza. Ma la mostra che celebra la grandezza della ...

mosca, ha i capelli giallo-blu come la bandiera ucraina: viene mandato al fronte - Il giovane russo era entrato in una caserma per denunciare un furto, ma ne è uscito con un rapporto e un mandato di comparizione all'ufficio arruolamento: "Abbraccerai la tua terra natale in trincea" ...

