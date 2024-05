Morata pronto a tagliarsi lo stipendio per tornare alla Juve | Giuntoli ha un piano preciso

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Alvarosembra essere più che una suggestione per lantus pronta riportare l'attaccante spagnolo in bianconero per la terza volta in carriera. Il centravanti sarebbeanche a ridursi lo

Juve, si lavora al Morata-tris: con le possibili uscite di Milik e Kean torna di attualità lo spagnolo: c'è l'intesa sull'INGAGGIO Come riportato da SportMediaset, quella dell'ennesimo ritorno di Alvaro Morata alla Juve è un'ipotesi da tenere in considerazione, visto che lo spagnolo viene considerato un'opzione concreta.

Per i bianconeri Alvaro pronto a tagliarsi l'ingaggio. Il centravanti guineano dello Stoccarda può arrivare per 17,5 milioni

