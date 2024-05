Mkhitaryan l’highlander - in un dato solo Dybala gli è davanti! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024)l’inossidabile o, sono tanti e infiniti gli aggettivi per qualificare il centrocampista armeno, il vero uomo in più di questa Inter scudettata. In Serie A,lo supera in una specialità. INOSSIDABILE ? Henrikhl’uomo in più dell’Inter tricolore. L’armeno è stato uno dei fattori cardini della squadra di Simone Inzaghi, l’equilibratore tra centrocampo e attacco e componente di spessore del centrocampo più bello e forte d’Italia.si è visto anche in zona gol, non tanto dal punto di vista realizzativo, tant’è che le ultime due marcature sono datate al derby di Milano di andata, bensì come assist-man. L’armeno ha infatti collezionato otto passaggi vincenti in questo campionato, meglio di lui solamente il romanista Paulo ...