(Di mercoledì 1 maggio 2024)dipinta comecon l'iconico abito bianco che si solleva in 'Quando la moglie è in vacanza' e in questo caso lascia vedere un paio di mutande con la bandiera europea: d opo un giorno dall'apparizione delsu una colonna fra piazza San Babila e via Monte Napoleone ildell'artista aleXsandro Palombo è statocon una ics nera sulle labbra della premier...

Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani sui social promuovono la candidatura di Giorgia Meloni alle elezioni europee. È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, attraverso Human, la ... Leggi su (secoloditalia)

“Ti consideri ‘ pro-vita ’ ma lasci gli immigrati morire in mare“. È questa la scritta comparsa oggi, mercoledì 1° maggio, sul murale dedicato a Giorgia Meloni realizzato solo pochi giorni fa in via Montenapoleone a Milano , insieme a una X che copre la bocca della premier. L’opera, fa sapere ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

Milano, vandalizzato il murale di giorgia Meloni in versione Marylin Monroe - giorgia Meloni dipinta come Marylin Monroe con l'iconico abito bianco che si solleva in 'Quando la moglie è in vacanza' e in questo caso lascia vedere un paio ...

Leggi su (gazzettadelsud)

murale di giorgia Meloni vandalizzato in centro - giorgia Meloni dipinta come Marylin Monroe con l'iconico abito bianco che si solleva in 'Quando la moglie è in vacanza' e in questo caso lascia vedere un paio di mutande con la bandiera europea: dopo ...

Leggi su (ansa)

Sfregiato il murales di Meloni. Scritte ed X sulla bocca. Le foto - L'odio contro il Presidente del Consiglio non risparmia neanche l'arte, anche la nuova opera pop del celebre artista aleXsandro Palombo che ha ritratto giorgia Meloni come Marilyn Monroe è stata vanda ...

Leggi su (affaritaliani)