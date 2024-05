Milan - prove di intesa con Thiago Motta? Fitto colloquio con Abate | Video

Mentre l’Inter e Inzaghi devono solo prendere la penna in mano per firmare il rinnovo fino al 2027, le altre big italiane sono (da tempo) sulle tracce di un nuovo allenatore. Tempi complicati, con possibilità di investimento impari rispetto alle inglesi, a Bayern, Real, Barcellona, Psg e ... Leggi su (sport.quotidiano)

Thiago Motta , in scadenza di contratto con il Bologna, potrebbe cambiare aria a fine stagione. Non lo cerca, però, soltanto il Milan . Il punto

Ordine: "Sondato Martinez nel weekend. Conte e Klopp Ecco la verità" - Franco Ordine ha svelato alcuni importanti retroscena sul prossimo allenatore del milan, rendendo note le strategie del Club. Il casting in casa milan per quanto riguarda il nuovo tecnico che prenderà ...

Leggi su (notiziemilan)

milan, Pioli finisce nella lista dei desideri del Bologna: le ultime - in caso di addio di thiago Motta. Il club felsineo si aggiunge al Napoli nella corsa per il tecnico emiliano che potrebbe quindi clamorosamente ritornare al Bologna, sicura di un posto in Europa nella ...

Leggi su (ilmilanista)

thiago Motta milan, timido tentativo rossonero: cosa sta succedendo in queste ore - Il milan è pronto a tornare alla carica per thiago Motta. Nonostante ci sia la consapevolezza che la Juventus è molto avanti e ha di fatto le mani sul tecnico del Bologna, i rossoneri hanno intenzione ...

Leggi su (milannews24)