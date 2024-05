Milan - la rivolta social arriva oltreoceano Forbes | Lopetegui come Kakà

Il Milan arriva alla gara casalinga contro il Genoa in un brutto momento: i tifosi sono in rivolta e San Siro si prepara alla contestazione… Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare il Genoa dell’ex Alberto Gilardino, reduce dal 3-0 contro il Cagliari, nella sfida valevole per la 35esima ... Leggi su (dailymilan)

2024-04-30 11:03:49 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Il possibile acquisto di Julen Lopetegui per il Milan ha subito una battuta d’arresto inaspettata. L’allenatore spagnolo, che occupa anche lui una posizione ... Leggi su (justcalcio)

In mattinata la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in casa Milan per quanto riguarda il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. La rosea evidenzia come la rivolta dei tifosi sui social, che hanno utilizzato l’hashtag #Nopetegui e organizzato una petizione per dire no ...

Leggi su (sportface)