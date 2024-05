Milan - c'è una strategia precisa per arrivare a Zirkzee

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, sono quattro i ruoli in cui il duo Furlani/Moncada dovrà intervenire sul mercato: il centravanti,...

Calciomercato milan, idea a sorpresa: spunta il big della Juventus - Il milan potrebbe prendere una strada a sorpresa per la prossima stagione. Nel mirino c'è un top player della Juventus ...

milan, Pioli non è l’unico responsabile di questa situazione: l’analisi - Sui rossoneri: “Il milan nei big match è sempre stato abbandonato da tutti ... Ilmilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al ...

Ordine: “Sondato Martinez nel weekend. Conte e Klopp Ecco la verità” - Franco Ordine ha svelato alcuni importanti retroscena sul prossimo allenatore del milan, rendendo note le strategie del Club. Il casting in casa milan per quanto riguarda il nuovo tecnico che prenderà ...

