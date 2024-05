Migliori fast food secondo Gambero Rosso - la classifica dello chef

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Se si pensa ai, probabilmente vengono in mente immagini di patatine croccanti, hamburger succulenti e bibite ghiacciate. Ma quali sono iin circolazione? Per rispondere a queste domande,ha interrogato loHeinz Beck. Dalle classiche catene “mordi e fuggi” come McDonald’s e Burger King, ai ristoranti “restaurant-like” come Roadhouse e Old Wild West, ecco quali meritano di essere premiati. Lain ordine, da Roadhouse a KFC, chi è il primo e chi l’ultimo in qualitàlo? I: la prima posizione di Roadhouse Nel cuore di Roma ovest si trova il Roadhouse, uno dei ...