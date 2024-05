Meloni | Con noi dati record sul lavoro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 12.45 "Da quando siamo arrivati al governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione,toccatodi occupazione e femminile. Contratti stabili aumentano,precarietà diminuiscesalutati anche da Mattarella,che voglio ringraziare".Così la premier. Con il Dl che riforma le politiche di coesione "oltre 5mld" per "creare nuova occupazione soprattutto al Mezzogiorno" per "combattere i divari e le disparità tra territori" perché "non vogliamo che viva di sussidi ma viva die di sviluppo, dimostrando il suo valore".