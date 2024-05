Meloni lancia il pacchetto lavoro da 5 miliardi - Landini | È solo propaganda

Con il decreto legge che riforma le politiche di coesione "ci occupiamo ancora di lavoro con un pacchetto di misure che nell'ambito di un programma che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro" e "vuole creare nuova occupazione soprattutto nel mezzogiorno". Così in diretta sui social la ... Leggi su (quotidiano)

Con il decreto legge che riforma le politiche di coesione "ci occupiamo ancora di lavoro con un pacchetto di misure che nell'ambito di un programma che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro" e "vuole creare nuova occupazione soprattutto nel mezzogiorno". Così in diretta sui social la ... Leggi su (quotidiano)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha postato un video sui social in occasione del Primo maggio, ricordando le misure per il lavoro appena varate: "La principale di queste misure è l'esonero dal pagamento del 100% dei contributi previdenziali per due anni se si assumono giovani sotto i 35 ...

Leggi su (fanpage)