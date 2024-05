(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Una serie di norme molto concrete ci hanno permesso di ottenere ottimi risultati sul fronte del mercato del. Da quando siamo arrivati al governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione, abbiamo toccato ildi occupazione, di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce, sonodi cui andiamo estremamente fieri e che sono stati salutati anche dal presidente della Repubblica Sergioche vogliore per le sue parole molto importanti". Così la presidente del Consiglio Giorgiain una diretta social in occasione del Primo maggio.

Occupazione record per l’Italia anche nel IV trimestre del 2023, in linea con i dati positivi del tasso di occupazione e di attività nell’area dell’Ocse , rispettivamente al 70,1% e al 73,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rende noto l’organizzazione internazionale con sede a Parigi, ... Leggi su (secoloditalia)

Meloni, dati record sul lavoro. E ringrazia Mattarella - "Una serie di norme molto concrete ci hanno permesso di ottenere ottimi risultati sul fronte del mercato del lavoro. (ANSA) ...

Leggi su (ansa)

lavoro, in Puglia 1.293 mila occupati nel 2023: in crescita del 6,3% rispetto al 2019 - Segno più per i dati relativi all'occupazione in Puglia. A rivelarlo è la nota statistica sul mercato del lavoro in Italia pubblicata dall'ufficio studi della CGIA ...

Leggi su (trmtv)

VIDEO - 1 Maggio, Governo, la premier Meloni: "Nuovo pacchetto per il lavoro da 5 miliardi" - Con il decreto legge che riforma le politiche di coesione "ci occupiamo ancora di lavoro con un pacchetto di misure che nell'ambito di un programma che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro" ...

Leggi su (napolimagazine)