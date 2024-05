Meloni | da quando siamo arrivati al governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Cresce il numero dei lavoratori indurante durante la legislatura in corso. “Una serie di norme molto concrete ci hanno permesso di ottenere ottimi risultati sul fronte del mercato del lavoro. Daalgliindi, abbiamo toccato il record di occupazione, di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce,dati di cui andiamo estremamente fieri e chestati salutati anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che voglio ringraziare per le sue parole molto importanti”. Così il premier Giorgiain ...

L'Aquila - Il sindaco Pierluigi Biondi ha emesso un'ordinanza per prorogare l'accensione degli impianti di riscaldamento nell'intero territorio comunale de L'Aquila Fino al 6 maggio. Questa decisione è stata presa a causa delle temperature rigide e delle condizioni meteorologiche avverse, al di ...

La possibilità per le scuole pubbliche di stipulare accordi di Sponsor izzazione, prevista sin dal 1997, torna al centro del dibattito. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato una nota esplicativa per guidare le scuole nella gestione di finanziamenti da parte di aziende ed ...

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2024 " Da quando noi siamo arrivati al Governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione. Abbiamo toccato il record di occupazione, il record di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce. Sono dati dei quali ...

Bonus 100 euro, requisiti per fare domanda e quando presentarla: limiti reddito, famiglia e importo (soggetto a ritenute) - Bonus 100 euro. Con l'ok in cdm del decreto Primo Maggio prende forma l'insieme dei requisiti necessari per poter usufruire - nel mese di gennaio 2025 - ...

Bonus 100 euro, ecco i requisiti per chiederlo e da quando - Via libera del Consiglio dei ministri al bonus 100 euro per i lavoratori dipendenti che sarà pagato dai datori di lavoro nella busta paga di gennaio 2025 ...

Milano, l'architetto-pusher che spacciava nella cameretta di quando era bambino (con la nonna di 104 anni nella stanza accanto) - Riceveva la «Milano bene» nella casa in cui vivono la madre e l'anziana nonna. I clienti stazionavano la lui, tra funghetti allucinogeni e marijuana ...

