Meloni | Celebriamo 1 maggio con risposte concrete Premier rivendica record occupazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – "Primo, festa dei lavoratori. Anche quest'anno abbiamo deciso di celebrare questa data così importante nell'unico modo che conosciamo, e cioè dandoagli italiani e in particolare a quegli italiani che ogni giorno si rimboccano le maniche e con il proprio lavoro contribuiscono alla ricchezza della nostra nazione". Lo dice in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

AGI - celebriamo il Primo maggio "nell'unico modo che conosciamo: dando risposte concrete agli italiani e in particolare a quegli italiani che ogni giorno si rimboccano le maniche e con il proprio lavoro contribuiscono alla ricchezza della nostra Nazione". Giorgia Meloni , presidente del Consiglio, ... Leggi su (agi)

(Adnkronos) – "Primo maggio , festa dei lavoratori. Anche quest'anno abbiamo deciso di celebrare questa data così importante nell'unico modo che conosciamo, e cioè dando risposte concrete agli italiani e in particolare a quegli italiani che ogni giorno si rimboccano le maniche e con il proprio ... Leggi su (periodicodaily)

In occasione della festa del Primo maggio il premier celebra il tasso record di occupazione e illustra le misure del governo per rilanciare il mercato del lavoro Leggi su (ilgiornale)

A Napoli il Primo maggio diventa il 'Monnezza Day': butto giù la malacreanza amministrativa - E poi aggiunge : “I napoletani saranno anche abituati, ma gli stranieri cosa penseranno”. Nicola caro, ti rispondo subito a Napoli il turista si adegua subito e si fa distru/turista. I turisti sono ...

Leggi su (napolitoday)

Paolo Brosio, le ex mogli e fidanzate: l'interesse per Jessica Morlacchi a La volta buona e la fine delle relazioni - Il giornalista torna nel programma di Caterina Balivo dopo aver partecipato di recente al format "cerca moglie" in cui era presente anche la voce dei Gazosa ...

Leggi su (libero)

Lavoro, Meloni mette sul tavolo un pacchetto da 5 miliardi: "Celebriamo il Primo maggio con risposte concrete" - In occasione della festa del Primo maggio il premier celebra il tasso record di occupazione e illustra le misure del governo per rilanciare il mercato del lavoro ...

Leggi su (ilgiornale)