Mediaset - la vittoria a metà di Pier Silvio Berlusconi | chi piazza in Prosieben

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L'attesa assemblea dei soci disat1, broadcaster tedesco di cui Mfe-è azionista con quasi il 30% del capitale sociale, è terminata con unaper i vertici di Cologno Monzese. Se, infatti da un lato la mozione di Mfe sullo studio di un progetto di spin-off delle attività no core è stato respinto dall'assemblea - la proposta di scorporo è infatti stata votata dal 71% circa del capitale presente ma non ha raggiunto la soglia del 75% necessaria per l'approvazione. Dall'altro lato i due primi soci del gruppo (Mfe e Ppf) però si sono rafforzati nel Supervisory Board. L'organo composto di nove membri vedrà d'ora in avanti la presenza di quattro rappresentanti indicati da Mfe (Leopoldo Attolico e Simone Scettri eletti ieri, la general manager di Mfe in Germania, Katharina Behrends, eletta lo ...