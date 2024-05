Masters 1000 Madrid 2024 - Bolelli e Vavassori ai quarti in doppio | battuti Karatsev e Zhang

Sulla terra battuta madrileni vanno in scena i match validi per l’ultimo quarto di finale maschile e le due semifinali femminili del Masters 1000 di Madrid , mentre nel doppio saranno impegnati gli azzurri Bolelli e Vavassori. Sul campo centrale Swiatek e Keys apriranno la giornata, seguite dallo ... Leggi su (sportface)

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid. La testa di serie numero 1 ha deciso di non scendere in campo nel quarto di finale contro Auger-Aliassime, in programma domani pomeriggio, a causa del problema all’anca destra accusato nelle ultime partite. Sinner, che oggi non si era allenato, ...

Leggi su (sportface)