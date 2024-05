Maltempo - allerta meteo gialla per temporali domani 2 maggio | l’elenco delle regioni a rischio

(Di mercoledì 1 maggio 2024)sull'Italia: per la giornata di giovedì 2della Protezione civile in settori di 8: Emilia Romagna, Campania, Lazio, Toscana, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

meteo | Previsioni per giovedì 2 maggio - I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. La situazione in Emilia Romagna La circolazione depressionaria ...

Piogge e rovesci, è allerta gialla per le piene dei torrenti - Prosegue il maltempo sulla provincia di Piacenza. La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori estesa anche al 2 maggio. GUARDA ...

