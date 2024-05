L’Ucraina ha la prima portavoce creata dall’Intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Roma, 1 maggio 2024 – Il ministero degli Affari Esteri ucraino ha annunciato oggi che unagenerata dall'intelligenza(IA) avrà il compito di commentare gli affari consolari leggendo testi che dovranno comunque essere sempre redatti da esseri umani. "Per lavolta nella storia, il ministero degli Affari Esteri ucraino ha creato una personalità digitale utilizzando tecnologie di intelligenzaper commentare ufficialmente le informazioni consolari destinate ai media”, ha dichiarato il ministero. L'avatar risponde al nome di Victoria Shi, un nome che evoca la "vittoria” del suo paese nella guerra contro l'invasione russa e un cognome che semplicemente significa “IA” in ucraino. “Sono una persona digitale. Ciò significa che il testo che state ascoltando non è stato letto da una ...