Lotto - l’ambo è quello giusto | 13mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 1 maggio 2024)questa volta è davvero: con soli due numeri sono stati portati a casa la bellezza di. Ecco come è successo Si vince in Liguria. Nel concorso di lunedì scorso la Dea Bendata ha deciso di passare in questa regione. Sì, perché se prima vi abbiamo raccontato della clamorosa vincita con una quaterna, che è valsa la bellezza di 216milae diventando anche la seconda vincita più alta di questo 2024, adesso vi parliamo di un altro colpo assai importante piazzato sempre nella regione dei fiori. Schedine del(AnsaFoto) – Ilveggente.itQuesta volta per portare a casa un vero e proprio malloppone – lontano daprima, ma parliamo pur sempre di una barca di soldi – è bastato solamente un ambo. ...