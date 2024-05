LIVE Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA | gruppo ai piedi del Feldberg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 I due fuggitivi iniziano ora il(8 km al 5.9% di pendenza media). 14.51 Viene ripreso Jacopo Mosca. 14.51 Attacco di un uomo della dsm! 14.50 Scollina in prima posizione il tedesco. 14.49 Stringe i denti Degenkolb. 14.48 I due di testa iniziano il Mammolshain. Degenkolb appare molto sofferente in volto. 14.47 Accelerazione in! I corridori stanno facendo quasi una volata per prendere in testa la salita. 14.45 Tra 3 chilometri Degenkolb e Vangheluwe inizieranno la seconda ascesa del Mammolshain. 14.43 Jacopo Mosca non è ancora stato ripreso dal. L’azzurro ha circa una quarantina di secondi sulla carovana. 14.42 Le squadre che vogliono fare una corsa dura potrebbero iniziare a muoversi già in questo frangente. I corridori affronteranno ...