LIVE Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA | crolla il vantaggio della fuga Si entra nel vivo della corsa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Mosca inizia ora il Mammolshain. 14.26 Quante persone! Tifosi che sono accorsi in massa sul Mammolshain per assistere al passaggio dei corridori. 14.26 In piedi sui pedali sia Degenkolb che Vangheluwe. 14.26 Punte anche al 12% di pendenza. 14.25 I due fuggitivi iniziano ora il Mammolshain (2.3 km all’8.3% di pendenza media). 14.24ildei due fuggitivi, che ora hanno poco meno di 3 minuti. 14.22 In testa al gruppo ora c’è Alessandro Covi. La UAE Emirates Team può contare su diversi cartucce per tentare di vincere questa, su tutti Marc Hirschi. Questa la formazione completa: 31 POLITT Nils 32 BARONCINI Filippo 33 BAX Sjoerd 34 CHRISTEN Jan 35 COVI Alessandro 36 HIRSCHI Marc 37 ULISSI Diego 14.20 Ildei due ...