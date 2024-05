LIVE Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA | 4? di vantaggio la fuga Foratura per Mosca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Ildei due fuggitivi ora è di 4 minuti. 14.19 Mancano un paio di chilometri all’inizio della prima ascesa del Mammolshain. 14.17 Ladicomplica i piani anche per Degenkolb e Vangheluwe. Arrivare fino al traguardo in due è un’impresa veramente ardua. 14.16 Era sbagliato il rilevamento cronometrico. Il distacco diè di 1? 05? dalla testa della corsa. 14.15è segnalato ad un distacco di 15?. 14.14 Sarà difficilissimo per l’azzurro rientrare sui due fuggitivi. Siamo in un momento importante della corsa ed i due di testa difficilmente potranno fermarsi ed attenderlo. 14.13 I due compagni dihanno notato questo problema solamente ora. 14.12per ...