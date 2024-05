LIVE Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA | 20? di vantaggio per Christen a 30 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Il Gruppo ora è alle spalle di Degenkolb, che ha una decina di secondi di ritardo dalla testa ed una decina di margine sugli inseguitori. 15.01 Il vantaggio della testa della corsa è di 30?. Degenkolb sta provando a stringere i denti, per salire con ... Leggi su (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Mosca inizia ora il Mammolshain. 14.26 Quante persone! Tifosi che sono accorsi in massa sul Mammolshain per assistere al passaggio dei corridori. 14.26 In piedi sui pedali sia Degenkolb che Vangheluwe. 14.26 Punte anche al 12% di pendenza. 14.25 I ...

Leggi su (oasport)