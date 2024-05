LIVE – Alcaraz-Rublev 5-3 - quarti di finale Masters 1000 Madrid | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per idideldi2024 (terra rossa in altura). Lo spagnolo, numero tre del ranking mondiale, è reduce dalla maratona di quasi tre ore per avere la meglio nei confronti del bombardiere tedesco Jan-Lennard Struff. Il russo, invece, ha approfittato di un tabellone favorevole e deve ancora perdere un singolo set in questa settimana abbondante di competizione. I due si sono già scontrati lo scorso novembre nel round robin delle ATP Finals di Torino, con l’allievo di Juan Carlos Ferrero che riuscì ad imporsi in due parziali. Anche in questa circostanza a partire favorito secondo le quote dei bookmakers sarà proprio, ...

Borussia Dortmund vs PSG live Stream, Score Updates and How to Watch UEFA Champions League Match - Get real-time updates on Borussia Dortmund vs PSG live coverage minute by minute of the match, score and result online, stream information, how to watch, TV channel, lineups, latest updates and time ...

Leggi su (vavel)

live! Tennis, Madrid Masters 1000 day 8: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - Si apre con il derby kazako Putintseva-Rybakina, a seguire l’appuntamento ormai fisso nel pomeriggio per il pubblico madrileno con Alcaraz, che stavolta sfida Rublev; alla sera la giovane promessa ...

Leggi su (eurosport)

How to watch Rublev vs. Alcaraz in the 2024 Madrid Open online for free - TL;DR: Stream Andrey Rublev vs. Carlos Alcaraz in the 2024 Madrid Open for free on RTVE. Access this free streaming platform from anywhere in the world with ExpressVPN.

Leggi su (mashable)