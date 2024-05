Little tavern - la recensione del gioco da tavolo | il ristoro delle avventuriere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024)– Si tratta di un adorabiledi carte di Maxime Rambourg & Théo Rivière, ad altissima interazione, targato Asmodee. Possono parteciparvi da 3 a 5 persone dagli 8 anni in su ed un partita dura circa 25 minuti.– Ambientazione & Contenuto Carte PersonaggiQuesta non è la solita avventura fantasy! Grazie a “” vivremo nelle retrovie di chi affronta ogni giorno mostri, ostacoli e temibili avventure. In parole povere, dovremo gestire unaa gremita di variopint? avventurier? giunte da noi per rifocillarsi. Il nostro obiettivo è di far sedere ai nostri tavoli le persone più generose oppure dare a chi compete contro di noi, quelle meno remunerative. Ogni tipo di carta ha anche ...