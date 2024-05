L’Isola dei Famosi - un’ex Vippona svela perché non la vedremo mai in Honduras | Mi hanno chiesto molte volte di partecipare ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nel corso della puntata di TvTalk andata in onda su Rai Tre ieri pomeriggio si è parlato a lungo della nuova edizione dedei, che non sembra convincere né i telespettatori, né tantomeno i critici televisivi, che nonrisparmiato al reality show condotto da Vladimir Luxuria commenti piuttosto pungenti. Ad intervenire in studio sono stati in particolar modo la regista ed ex concorrente del Gf Vip Simona Izzo e il critico televisivo Riccardo Bocca. La regista e sceneggiatrice per prima cosa ha commentato la conduzione di Vladimir e la scelta di affidare il ruolo di inviata ad Elenoire Casalegno: Luxuria mi piaceva assieme a llary come opinionista, ma ci voglionoore di volo per la conduzione… Le mancano ore di volo per diventare una conduttrice empatica. È un programma difficilissimo da fare ...