L' incontro tra Cisint e Sbarra | lavoro e caso Monfalcone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Lungo e significativo, in occasione del Primo Maggio, fra il sindaco di, Anna Mariae il segretario nazionale della Cisl Luigi, accompagnato dai dirigenti regionali e provinciali dell'organizzazione, sui temi dele della tutela della salute dei lavoratori che hanno spinto il sindacato a sceglierecome sede della manifestazione nazionale. In precedenzasi era incontrata anche con il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri per un confronto sulle stesse questioni. In particolare,ha inteso ringraziare l'amministrazione comunale per il supporto e la disponibilità data per ospitare l'evento e per l'attenzione che il Comune pone nel rapporto con le forze sociali e nelle politiche ...