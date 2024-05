L’Evoluzione degli Orologi TUDOR | Un Viaggio nel Tempo dell’Orologeria di Lusso

first appeared on MoltoUomo.it.

Cattolica, 30 marzo 2024 - Va a fare la spesa al mercato coperto, ma nella strada del ritorno viene 'abbracciato' da una donna che riesce a strappargli dal polso un prezioso Rolex Daytona. Vittima dell'aggressione un novantenne cattolichino che giovedì scorso, in via Verdi, è stato preso di mira ... Leggi su (ilrestodelcarlino)

Il 10 aprile la procura peruviana ha sequestra to tre orologi di lusso e un braccialetto nell’ambito del cosiddetto Rolexgate , lo scandalo che ha coinvolto la presidente Dina Boluarte, sotto inchiesta per “arricchimento illecito”. Leggi Leggi su (internazionale)

Ruba un rolex ma viene riconosciuta pochi giorni dopo da una foto sul giornale. La vittima: «È lei» - Ha riconosciuto su un giornale il volto della donna che pochi giorni prima gli aveva sfilato dal polso un rolex in oro del valore di 15mila euro. In quell’articolo era indicata come ...

Leggi su (ilmessaggero)

Abbracciava gli anziani per derubarli: condannata a 5 anni e mezzo di carcere - La sentenza Giovane romena accusata di aver rubato i rolex ad almeno tre pensionati in centro città ...

Leggi su (laprovinciadicomo)

Un abbraccio e via l’orologio. Condannata la “specialista” - Un tentato furto con destrezza, e altri due consumati, sempre ai danni di uomini non giovani, con orologi di pregio al polso. Reati per i quali Loredana Vasile, romena di 38 anni senza fissa dimora, è ...

Leggi su (ilgiorno)