Le solite scuse di chi dice no al ponte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Come ogni volta, appena si parla di un’opera pubblica, spuntano comitati ed esperti che si schierano contro e ti spiegano non solo l’inutilità dell’investimento, ma anche la sua dannosità. La storia, su altre grandi opere realizzate (Mose, Tap)l'esatto contrario Ci risiamo. Come ogni volta, appena si parla di un’opera pubblica, spuntano come funghi in autunno comitati ed esperti che si schierano contro e ti spiegano non solo l’inutilità dell’investimento, ma anche la sua dannosità. Intendiamoci: capisco chi rischia di veder espropriato il proprio terreno e demolita la propria casa. Difende il proprio legittimo interesse privato contro il legittimo interesse pubblico. Capisco invece meno quelli che per partito preso sono per il «no». I loro argomenti sono sempre gli stessi: ogni volta prefigurano disastri e rischi per la sicurezza del territorio sostenendo che ...