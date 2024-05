Le scuse a metà di Riondino | La foto capovolta di La Russa? Uno sbaglia ma…

Arrivano le scuse di Denzel Dumfries , calciatore dell’ Inter , nella bufera dopo la festa scudetto del club nerazzurro. L’esterno nerazzurro ha esposto uno striscione raffigurante un’immagine con l’avversario Theo Hernandez legato al guinzaglio. “Ieri è stato il giorno più bello per me, tutti i ... Leggi su (calcioweb.eu)

In meno di 24 ore l’ultima fotografia che ritraeva Kate Middleton con i suoi bambini ha suscitato un polverone in ogni angolo del mondo. Nella foto, la principessa del Galles appare con i suoi tre figli – George, Charlotte e Louis – per porgere i suoi auguri la Festa della Mamma a tutto il Regno ...

Leggi su (velvetmag)