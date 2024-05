Le Iene fingono di offrire 30 milioni a Simeone per andare in Arabia Saudita - lui | Non sono interessato ai soldi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Alcuni membri della redazione de “Le” hanno fatto uno scherzo ad alcuni calciatori, fingendo di volerli portare incon un’offerta di 30. Finta offerta dall’per, lui: «Voglio fare la mia carriera in Europa» Tra le vittime dello scherzo, c’è anche Giovanni, che è uno dei pochi ad aver rifiutato immediatamente la proposta: «Non è nel mio pensiero adessoin. Io in questo momento nonaiin un momento dove penso più a fare la mia carriera in Europa». Insieme a lui hanno rifiutato l’offerta anche il romanista Pellegrini: «Non...