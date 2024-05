(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 maggio 2024 - Sono stati 200 gli interventi diportati a termine nel corso degli ultimiper un importo complessivo di 126di, che hanno fatto segnare un +70% di interventi e un +90% di risorse impiegate rispetto al periodo 2014-2019. Le risorse investite fanno invece segnare un +140% in riferimento agli interventi di restauro dei monumenti cittadini: su un patrimonio complessivo di 77mila mq di superficie monumentale, sono stati realizzati 18 interventi per 2,4didi investimento, di cui il 60% di risorse private (40% neiprecedenti). I complessi architettonici cittadini sono stati coinvolti nei programmi di adeguamento in termini di vulnerabilità sismica e ...

lavori e restauri, 126 milioni di euro investiti in cinque anni - Oltre 2,4 milioni di euro per gli interventi di restauro sui monumenti cittadini con un aumento del 140% delle risorse impiegate. 10milioni di lavori grazie all’Art bonus ...

Continua a leggere>>

Decreto Primo maggio, stretta sul lavoro nero anche per i lavori in casa: sanzioni per chi non verifica se l’impresa è in regola - La stretta sul lavoro nero in edilizia non riguarderà solo gli appalti ... ha spiegato che il bonus dovrebbero riceverlo circa un milione di contribuenti (il costo dunque sarà di 100 milioni). Un ...

Continua a leggere>>

Stadi vecchi, ma avanti piano i nuovi progetti da oltre 3 miliardi: la situazione in Serie A - Durante la ristrutturazione, inoltre, il club prevede l’uso di uno stadio temporaneo per due stagioni, al costo di 12 milioni di euro. I lavori dovrebbero iniziare nell’estate del 2025, con ...

Continua a leggere>>