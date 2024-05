Lavori all’ospedale di Caserta - interrogazione di Piccerillo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la recente comunicazione da parte della Direzione Generale circa l’avvio di un intervento di demolizione e ricostruzione di alcuni edifici della struttura ospedalierana, è intervenuta il consigliere regionale della Campania, Antonella(Lega). “In che modo il Presidente De Luca intende tutelare la Provincia diche perde, anche se temporaneamente, un servizio così importante?”, chiede il componente di opposizione, annunciando un’rivolta al Governatore della Campania con delega alla sanità, Vincenzo De Luca. “Iannunciati interesseranno circa 177 su 645 posti letto, alzando il livello di preoccupazione tra i cittadini. Per tale motivo, confido nel lavoro della Giunta affinché vengano adottate adeguate contromisure per non ...

Formia – Il Covid 19 fortunatamente non c’entra nulla. E’ comparsa in questi giorni nella zona attigua al Pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia la Tensostruttura che ha rievocato la fase più critica dell’emergenza pandemica. La tenda di fatto sostituirà sino al prossimo giugno il ... Leggi su (temporeale.info)

... che vedrà la luce in un'ala attigua all'ospedale Andrea Tortora ...l'iter procedurale e amministrativo si avrà l'inizio dei lavori. I ...

Continua a leggere>>

All'inaugurazione a Chieti interverranno le ambasciatrici di ... Le insegnanti della scuola in ospedale esporranno in una bacheca i ...della scuola in ospedale esporranno in una bacheca i lavori dei ...

Continua a leggere>>