L’aviaria nei bovini in Usa circolava da mesi - il mistero dell’infezione umana e il genoma virale sequenziato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Negli Usa, tra il bestiame, si sta ampiamente diffondendo un ceppo di aviaria altamente patogeno che secondo recenti analisi sarebbe in circolazione dae al quale è stato legato anche un caso umano. Su Nature si dà conto delle prime analisi effettuate su dati genomici resi pubblici dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda). Al momento, nonostante il caso in un essere umano registrato, gli scienziati non ritengono che l’epidemia nel bestiame consentirà al virus di acquisire la capacità di diffondersi ampiamente tra le persone, ma aggiungono che è importante essere vigili. “Nella risposta a un’epidemia, più velocemente si ottengono dati, prima si può agire”, afferma Martha Nelson, epidemiologa genomica presso il National Center for Biotechnology Information (Ncbi) a Bethesda, nel Maryland sentita da Nature. La Nelson aggiunge che con ogni settimana ...