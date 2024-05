L' Ascoli torna ko - col Cosenza finisce 0-1 Si decide tutto nelle ultime due gare

(Di mercoledì 1 maggio 2024)Piceno, primo maggio 2024 – Il Picchio manca la possibilità di riuscire a provare uno scatto in avanti e si ritrova a fare i conti con un ko colche fa male a due appuntamenti dall'epilogo. Al Del Duca laTutino per 1-0 con un gran gol in chiusura di primo tempo. Sugli spalti è record di presenze con oltre 8mila spettatori a spingere i beniamini di casa. “Il primo tifoso dell': Costantino Rozzi”. La curva nord all'ingresso delle formazioni in campo ricorda il presidentissimo con uno striscione. Poi riprendono le durissime contestazioni contro il patron Massimo Pucinelli e il dirigente Massimo De Santis. Ad intonare quel “Via da” è praticamentelo stadio, a testimonianza dell'ormai insanabile frattura venuta in essere tra la città e ...

Serie B 36esima giornata risultati: Goldaniga avvicina il Como alla A, il Venezia cade a Catanzaro. La classifica - Il difensore decide la sfida col Cittadella al 94', lariani a un passo dalla promozione. I lagunari sconfitti nel recupero da un rigore di Iemmello in una gara sospesa un'ora per la grandine ...

Il presidente della Repubblica Mattarella è arrivato in Calabria - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Mongrassano, in provincia di cosenza, prima tappa della sua visita in Calabria per la Festa del lavoro e dei lavoratori 2024. (ANSA) ...

cosenza, al via la prevendita per Ascoli: tessera del tifoso per il settore ospiti - Mercoledì al Del Duca si gioca alle ore 15,00 per la 36ª giornata del campionato cadetto: per i sostenitori rossoblù decisa la restrizione ...

