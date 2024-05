L' applauso per Senna a Imola a trent' anni dalla morte

Il 1° maggio non sarà mai una data come le altre per gli appassionati di Formula 1, che ogni anno ricordano la scomparsa di Ayrton Senna, morto nel 1994 durante il GP di San Marino. Tante persone si sono radunate per l’occasione all’autodromo di Imola ‘Enzo Ferrari’, dove la statua del pilota è ...

Trent’anni dalla morte di Ayrton Senna. Il pilota brasiliano, uno dei più grandi interpreti della Formula 1, perdeva la vita il primo maggio 1994 a Imola, in un drammatico incidente al volante della sua Williams. Un giorno nero per il circus e per lo sport, con l’addio ad un fuoriclasse in pista e ...

