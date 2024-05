Ladri in casa all' ora di cena Il bavaglio - il mors - le grida | momenti di terrore

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ha reagito con coraggio e ha messo in fuga i. Prima hao il dito di un suo aggressore e poi ha urlato a squarciagola chiedendo aiuto. È quanto accaduto martedì 30 aprile in via Amiterno, in zona San Giovanni a Roma. Una donna di 67 anni è riuscita a sventare la rapina nel suo...

Bergamo. Almeno fino alla mattinata di martedì (30 aprile) risultava indagato Domenico Scarcella, l’ex finanziere di 85 anni che sabato sera ha messo in fuga due ladri che si erano introdotti in casa sua sparando un colpo di pistola e ferendone uno. Nel frattempo, i malviventi sono stati ... Leggi su (bergamonews)

Rapina in casa in un appartamento di via Amiterno, a pochi passi da piazza San Giovanni , pieno centro di Roma. Intorno alle 21 di ieri i ladri hanno smurato una grata e sono entrati all'interno dell'abitazione. Poi hanno provato a imbavagliare la padrona di casa .Continua a leggere Leggi su (fanpage)

Bergamo. Almeno fino alla mattinata di martedì (30 aprile) risultava Indagato Domenico Scarcella, l’ex finanziere di 85 anni che sabato sera ha messo in fuga due ladri che si erano introdotti in casa sua sparando un colpo di pistola e ferendone uno. Nel frattempo, i malviventi sono stati ... Leggi su (bergamonews)

Rapina in casa a Roma, donna morde ladro e li mette in fuga - Rapina in un'abitazione ieri sera in via Amiterno, in zona San Giovanni. I ladri sono entrati in casa smurando una grata e hanno tentato di imbavagliare la proprietaria, una romana di 67 anni. Ma la ...

Leggi su (ansa)

Rapinatori penetrano in casa e tentano di imbavagliare la proprietaria, lei li mette in fuga a morsi - Rapina in un'abitazione ieri sera in via Amiterno, in zona San Giovanni, a Roma. I ladri sono entrati in casa smurando una grata e hanno tentato di imbavagliare la proprietaria, una romana di 67 anni.

Leggi su (unionesarda)

Donna sorprende ladri in casa, ne morde uno e li mette in fuga - Ha reagito e li ha messi in fuga. Prima ha morso il dito di un suo aggressore e poi ha urlato chiedendo aiuto. È quanto è accaduto martedì 30 aprile a via Amiterno, a San Giovanni. Una donna di 67 è ...

Leggi su (romatoday)