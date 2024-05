L’abbraccio del Panathlon alla squadra Aiello | Cesena - cresceremo ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) E’ facile e allo stesso tempo difficile toccare con mano la passione popolare per una, uno sportivo o un atleta. Ma è stato solare e caldo e avvolgente, come il sole di Romagna, percepire l’affetto, la gratitudine, l’entusiasmo e la riconoscenza che ilClub diha voluto dimostrare nei confronti della suadi calcio appena tornata in serie B nella meravigliosa serata che ha avuto come cornice i saloni del Grand Hotel Da Vinci ditico. Non sono state tanto (e solo) le 400 persone che hanno gremito la sala dell’albergo, quanto l’atmosfera che si respirava, l’amore per quella che pernon è semplicemente unadi calcio ma "un aspetto culturale, come la fiera di San Giovanni o una gita nelle nostre splendide colline", ...